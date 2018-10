LIVE | Spannende ontknoping in eerste set bij Bertens tegen Svitolina in Singapore

Jan Paul van Hecke debuteert in wedstrijd­se­lec­tie van NAC Breda

10:03 BREDA - Jan Paul van Hecke debuteert zaterdagavond in de wedstrijdselectie van NAC Breda. De tiener uit Arnemuiden is door trainer Mitchell van der Gaag opgenomen in de groep voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag in de eredivisie.