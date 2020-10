LIVE | Bereikt Bertens voor de tweede keer kwartfinales op Roland Garros?

Video Opgetogen Bertens is ‘hongerig naar meer’ na overtuigen­de zege in Parijs

3 oktober Haar spel was sterk verbeterd, haar lijf had het redelijk tot goed gehouden en ze heeft voor de tweede keer sinds 2016 de tweede week van Roland Garros gehaald. Kiki Bertens was logischerwijs dik tevreden met haar snelle zege op Katerina Siniakova.