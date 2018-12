LIVE | Benito van de Pas tegen Jim Long op negende dag WK darts

Advocaat wil mannelijk voetbal zien: ‘Voetbal­lend winnen we het niet van Ajax’

13:45 Dick Advocaat heeft een belangrijke boodschap voor zijn spelers van FC Utrecht in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zondag tegen Ajax. ,,We zullen vooral heel mannelijk moeten spelen", zei hij. ,,We moeten duels winnen en dan hebben we met de steun van ons publiek zeker een kans. Dan zijn we een lastige tegenstander.”