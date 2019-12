LIVE | Belgische dartsmiddag: WK voorbij voor Huybrechts, Humphries wint

WK DartsDarius Labanauskas won van Steve Beaton en mag het in de kwartfinale opnemen tegen Michael van Gerwen. Voor Kim Huybrechts is het WK voorbij na een nederlaag tegen Luke Humphries. Dimitri van den Bergh komt in actie tegen Adrian Lewis in de middagsessie van het WK Darts. Mis niets van deze middagsessie in ons liveblog.



Eindstand:

Steve Beaton - Darius Labanauskas 2-4

Kim Huybrechts - Luke Humphries 1-4



Tussenstand:

Dimitri van den Bergh - Adrian Lewis 0-0