LIVE: België 'verdrietig, maar trots', Bild kraakt De Bruyne

'Een te vroeg einde aan een sprookje'

De media in België en Frankrijk zijn - uiteraard - respectievelijk verdrietig en trots. Het Laatste Nieuws is niettemin trots en keek alweer vooruit naar de troostfinale. ,,Tous ensemble, in goeie en minder goeie dagen. Tot de laatste seconde hoopten we alle 11 miljoen op een plek in de finale, maar in de plaats kwamen bittere tranen. Een te vroeg einde van een sprookje waarin jong en oud zó geloofden. Maar zaterdag geeft onze Gouden Generatie ons WK een bronzen randje. Wedden?'' L'Équipe vond dat Frankrijk nu al met het hoofd in de wolken mag lopen.