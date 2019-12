LIVE | ‘Ally Pally’ warmt zich op voor duels Noppert en van Gerwen

Trai­nerstom­bo­la: wie gaat wat doen? Kijk hier

20:47 VLISSINGEN - Voetbaltrainers komen en gaan bij amateurverenigingen. Welke trainer is waar werkzaam in de huidige én komende jaargang? De sterretjes (*) geven aan dat de coach het seizoen niet is begonnen bij deze club. Mail aanvullingen naar sport@pzc.nl.