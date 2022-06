LIVE | Achtste finales World Cup of Darts: Noppert en Van Duijvenbode tegen Ierland

Jo de Roo en oud-Tourwin­naar Jan Janssen rijden 27ste Jo de Roo Toertocht

GOES - In Goes en omgeving is zondag voor de 27ste keer de Jo de Roo Toertocht. Jo de Roo, die over een maand 85 wordt, fietst zelf ook mee. De Kapelse oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Lombardije zal om 9.15 uur vanaf de Grote Markt van Goes vertrekken.

