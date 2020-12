LIVE | Aangeslagen Telnekes verschijnt niet voor camera na nederlaag

Voetbal­ster Danique Tolhoek staat voor een lastige keuze: wordt het Ajax of PSV?

17 december KAPELLE - Soms kan ze zelf niet geloven wat haar allemaal overkomt. De ene keer traint ze mee bij PSV en de andere keer mag ze ook bij Ajax haar kunsten laten zien. Voor Danique Tolhoek (15) lijkt het coronajaar daardoor onverwacht een mooi einde te krijgen. Beide topclubs zijn in haar geïnteresseerd. Binnenkort moet de jonge aanvalster van JVOZ knopen doorhakken en een keuze maken. ,,Ik laat me vooral leiden door mijn gevoel. Ik wil kijken waar ik me het beste thuis voel en waar ik me in sportief opzicht het best kan doorontwikkelen.’’