LIVE | 19-jarige Welshman verslaat Japanner op WK darts, Dave Chisnall later in actie

Totaal verschil­len­de World Cups, maar niet voor Shirin van Anrooij

RUCPHEN/NAMEN - Het contrast tussen de wereldbekerwedstrijden in Rucphen (zaterdag) en Namen (zondag) was groot. Want de Nederlandse koers was vlak, snel en niet al te zwaar, terwijl de veldrijders in België worstelden op een modderig en zeer glooiend parkoers. Voor Shirin van Anrooij waren de krachtmetingen echter haast identiek: na tegenvallende starts begon ze aan indrukwekkende inhaalraces en eindigde ze nog tweemaal in de top tien.

19 december