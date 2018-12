Lichtuitval zorgt voor hilariteit in Ally Pally, ‘elektricien’ Cross biedt diensten aan

Hoek treedt in Harderwijk aan zonder Constansia

11:44 HOEK – De speler die vorige week tegen Achilles’29 (4-4) de score opende, ontbreekt zaterdagmiddag bij Hoek. Jonathan Constansia is in de laatste wedstrijd van 2018, in Harderwijk tegen VVOG, geschorst nadat hij tegen de ploeg uit Groesbeek vlak voor tijd zijn vijfde gele kaart van dit seizoen kreeg. Yves Nyemb en Sven Mbikulu ontbreken ook nog, terwijl Zinho Cherhui en Thomas van Renterghem niet helemaal okselfris zijn.