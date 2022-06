Lesley Pattinama-Kerkhove laat nummer 1 van de wereld zweten: ‘Ik had zelfs kunnen winnen’

Wimbledon/Met videoLesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om voor een daverende verrassing te zorgen op Wimbledon. Ze trad op Court 1 aan tegen de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek, en maakte er een schitterende partij van. De Poolse won wel, in drie sets en voor de 37ste keer op rij: 6-4, 4-6, 6-3.

Swiatek noteerde in de eerste ronde van Wimbledon haar 36ste zege op rij (de langste zegereeks op de vrouwentour deze eeuw) én ze schreef dit jaar al de Australian Open en Roland Garros op haar naam. Overal waar Swiatek komt, daar wint de 21-jarige Poolse. Ook de Nederlandse, die als Lucky Loser in het hoofdtoernooi terechtkwam, kon daar op Wimbledon geen verandering in brengen. Al bood ze wel uitstekend partij tegen de beste tennisster van het moment.

,,Het wordt echt niet makkelijk, maar gras is misschien nog haar minste ondergrond", zo zag Pattinama-Kerkhove, die in de eerste ronde won van Sonay Kartal, toch een klein kansje vooraf. En niet volledig onterecht. De Nederlandse kwam uitstekend voor de dag in het Wimbledon-stadion. Al in de derde game wist ze Swiatek te verrassen door de Poolse te breken. Toen Swiatek dacht dat ze dat kunstje ongedaan had gemaakt door direct terug te breken, zorgde Pattinama-Kerkhove wéér voor een kunststukje door de Poolse wederom te breken en er zo dus 2-3 én 2-4 van te maken.

Volledig scherm Lesley Pattinama-Kerkhove. © AFP

Heel even leek er een stuntje in de Londense lucht te hangen. Swiatek had haar handen namelijk meer dan vol aan de dertigjarige Zeeuwse, maar op het moment van een 2-4 voorsprong in de eerste set verzuimde de Nederlandse door te drukken. Swiatek wist Pattinama-Kerkhove twee keer te breken en de eerste set met 6-4 naar zich toe te trekken.

Het verlies in de eerste set was na een 2-4 voorsprong een klein mentaal tikje voor Pattinama-Kerkhove, maar de Nederlandse ging in de tweede set gewoon weer verder waar ze gebleven was. Hoewel ze wel veel te veel dubbele fouten maakte (acht in totaal), leek er verder van spanning weinig sprake bij Pattinama-Kerkhove.

Volledig scherm Lesley Kerkhove-Pattinama. © REUTERS

Sterker nog: op 3-3 wist ze de Poolse wéér te breken. Daardoor nam ze een 3-4 voorsprong en nam het gemopper bij de Poolse toe. Zeker toen de Nederlandse, nummer 138 van de wereld, er ook 3-5 van maakte. Op dat moment sloeg de spanning dan tóch heel even toe bij Pattinama-Kerkhove, maar de tweede set ging 'gewoon’ met 4-6 naar de Nederlandse.

In de beslissende derde set gierden de zenuwen over Court 1. Niet alleen bij Pattinama-Kerkhove, die de wedstrijd van haar leven speelde, maar ook bij Swiatek. De Poolse voelde zich niet comfortabel en moest vol aan de bak om een gigantische stunt te voorkomen. Dat lukte, al werd ze daarbij wel enigszins in het zadel geholpen door een inschattingsfout van Pattinama-Kerkhove. De Nederlandse liet in de vierde game een bal lopen, maar helaas voor haar was de bal niet uit. Het leverde Swiatek een breakpoint op, dat ze vervolgens ook verzilverde.

Volledig scherm Iga Swiatek tegen Lesley Pattinama-Kerkhove. © REUTERS

Het werd na dat moment 3-1 voor Swiatek en dat bleek uiteindelijk de beslissing. De Poolse nummer 1 van de wereld liet zich niet meer verrassen en won de derde set uiteindelijk met 6-3. Ze mag het nu in de volgende ronde op gaan nemen tegen Alize Cornet, nummer 37 van de wereld. Voor Pattinama-Kerkhove zit Wimbledon erop, maar ze zal Londen met opgeheven hoofd verlaten.

Reactie Lesley Pattinama-Kerkhove

,,Ik zei voor de wedstrijd tegen mijn coach Elise Tamaëla dat ik echt hoopte een paar games te kunnen pakken. Ze heeft zo lang niet verloren en won bijvoorbeeld finales met 6-1 6-0", zei Pattinama-Kerkhove, zelf de mondiale nummer 138. ,,Ik heb besloten gewoon vol voor ieder punt en elke bal te gaan en dat agressieve tennis werkte goed. Ik had niet gedacht zo dichtbij te komen en ik had zelfs kunnen winnen. Ik ben erg trots op mezelf, want ik speelde mijn beste tennis. Als je naar de stand kijkt, dan had er misschien meer in gezeten, dus er is ook teleurstelling.”

Quote Ik merkte al in het begin van de wedstrijd dat ze ook heel erg voor de underdog klappen en dat gaf me een goed gevoel Lesley Pattinama-Kerkhove

Ze vervolgt: ,,De aanval kiezen was de enige manier om haar te verslaan. In de beginfase van de derde set had ik twee breakkansen en als ik die game had gewonnen, dan had het misschien gekund. Ik kan mezelf weinig kwalijk nemen, want in de game dat ik werd gebroken sloeg zij twee winners", aldus Pattinama-Kerkhove, die genoot van de ervaring op Court 1: ,,Het is het mooiste stadion waar ik ooit heb gespeeld. Ik merkte al in het begin van de wedstrijd dat ze ook heel erg voor de underdog klappen en dat gaf me een goed gevoel.”

,,Ik ga nu meteen naar hardcourtbanen en hoop deze lijn door te trekken. Ik wist van tevoren dat ik wat zou zakken op de wereldranglijst, maar hoop de komende maanden weer wat plekken terug te pakken. Door tegen Swiatek te spelen heb ik mijn niveau weer wat opgekrikt.”

Reactie Iga Swiatek

Swiatek voelt zich naar eigen zeggen op gras niet zo comfortabel als op andere ondergronden. ,,Ik moet bekennen dat het op gras nog behoorlijk lastig is voor mij, daar ga ik niet over liegen. Ik denk dat iedereen kan zien dat ik op gras niet zo efficiënt speel als op andere baansoorten”, zei de Poolse. ,,Mijn vertrouwen op deze banen gaat omhoog, maar dit blijft een lastig toernooi voor me en ik probeer nog steeds uit te vinden hoe ik mijn beste tennis op gras kan spelen.”



De 21-jarige Swiatek boekte tegen de Nederlandse al haar 37e zege op rij. Tegen Pattinama-Kerkhove was ze er geen moment mee bezig dat haar reeks weleens zou kunnen eindigen. ,,Eerlijk gezegd denk je daar tijdens een wedstrijd niet aan. Je denkt dan niet aan vorige wedstrijden en die serie overwinningen, want dat levert me niks op. Ik probeer dan uit te vinden wat er beter kan en hoe ik kan terugkomen.”



Swiatek haalde vorig jaar de vierde ronde op Wimbledon, haar beste resultaat in Londen.