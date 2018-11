Lemoine pakt eerste titel van het seizoen in Toronto

Goes triomfeert in schaarse Zeeuwse hockeyder­by

19:46 GOES - In de vierde klasse mannenhockey stond afgelopen zondag de Zeeuwse clash tussen Goes en Rapide uit Hulst op het papier. Zij zijn de enige twee mannenteams bij de senioren in de provincie, dus stond er onderling toch flink wat prestige op het spel. De wedstrijd werd na zeventig minuten in het voordeel van Goes beslecht: 5-2.