Leicester helikopter crash: Hét ultieme voetbalsprookje krijgt een dikke rouwrand

Zoals gebruikelijk pikte de helikopter van Vichai één of meerdere bestuursleden van Leicester City op bij het King Power Stadium. De wedstrijd zat er weer op na het 1-1-gelijkspel tegen West Ham. Alleen deze keer liep het tochtje met de heli gruwelijk mis, want vlakbij het stadion crashte de heli. Bronnen rond de familie van de 60-jarige clubeigenaar bevestigen tegenover de BBC dat Vichai is omgekomen. Of anderen de crash hebben overleefd is niet bekend gemaakt, maar de beelden van de vlammenzee voorspellen weinig goeds voor de inzittenden van de helikopter die acht plaatsen heeft en op weg was naar Londen.

Wie was Vichai Srivaddhanaprabha? Deze Thaise zakenman heeft volgens Forbes een geschat vermogen van - schrik niet - zo’n 5 miljard dollar. In 2010 kocht hij de Engelse club Leicester City. Wat volgt is misschien wel het bijzonderste heldenverhaal in de geschiedenis van het betaald voetbal. Een zakenman in tax free spullen uit Thailand koopt voor 57 miljoen dollar een club. ‘Een onwaarschijnlijke held', betitelt The Independent hem nog.

Toen Vichai de Britse club kocht speelde het in League One, het derde (!) niveau van de Britse voetbalcompetitie. Vergelijk het met onze tweede divisie, waar in Nederland bijvoorbeeld de IJsselmeervogels en Kozakken Boys wekelijks hun opwachting maken. Hét gezicht van de wederopstanding van Leicester was Vichai, als financier van het team dat klom van League One naar de Premier League.

Verbazing

Vichai speelde in 2016 de hoofdrol in zijn eigen voetbalsprookje. Na jaren van dominantie door de ‘big six', de grootste zes clubs van de Premier League, bezorgde hij de fans van Leicester de ervaring van hun leven. Tot veler verbazing hielp de Thaise zakenman Leicester in 2016 zelfs naar de Premier League-titel. Mede dankzij de goals van van Jamie Vardy en Riyad Mahrez ging hij er vandoor met de hoofdprijs van het Britse voetbal, de grootste en rijkste voetbalcompetitie ter wereld.

Dat niemand dat verwacht had blijkt wel uit de scores bij de Britse bookmakers. Wie in het seizoen 2015-2016 vooraf voorspelde dat Leicester de Premier League zou winnen, kreeg bij de Britse wedkantoren voor elke pond inleg, liefst 5000 pond terug. Dat huzarenstukje smaakte voor Vichai naar meer. Vorig seizoen werd hij de nieuwe eigenaar van de Belgische tweedeklasser OH Leuven.

King Power

De Britse fans zijn inmiddels gewend geraakt aan de helikopter die na elke thuiswedstrijd zo'n anderhalf uur na het laatste fluitsignaal vertrekt met zijn Vichai en de zijnen om het drukke verkeer te mijden. Het stadion van het Britse Leicester, het ‘King Power Stadion’, draagt de naam van zijn tax free imperium. Alleen deze zaterdag volgt de nachtmerrie van elke Leicester-voetbalfan.

Plots valt de helikopter uit. ,,De motor stopte gewoon. De helikopter maakte eerst een zoemend geluid, nadien was het muisstil en volgde er een luide knal‘’, vertelt een fotograaf die het zag gebeuren. Volgens The Guardian ontstond er meteen na het incident paniek. Supporters die naar hun auto stapten waren in shock en Leicester-doelman Kasper Schmeichel zou in tranen zijn uitgebarsten.

Er is nog veel onduidelijk over wie er precies aan boord zaten van de verongelukte heli. Ook is het nog de vraag of er slachtoffers op de grond vielen, doordat ze op de parkeerplaats zijn geraakt door brokstukken. Vast staat wel dat Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van Vichai, hoe dan ook niet aanwezig was bij het gelijkspel tegen West Ham. Hij is vice-president van Leicester, de huidige nummer twaalf van de Premier League. Zelfs als hij het voetbalsprookje van zijn vader voort zou kunnen zetten, staat vast dat het gisterenavond met de helicrash een dikke rouwrand heeft gekregen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Action Images via Reuters