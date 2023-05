Leclerc crasht op hoge snelheid in kwalificatie

PZC Voetbal Podcast: de laatste overstap­pers, een laat ontslag en een marathon lopen tijdens de titel­strijd

In aflevering 28 van de PZC Voetbal Podcast zitten de sidekicks Jan Dagevos (sportjournalist) en Alexander van Keulen (trainer Arnemuiden) aan tafel. Van Keulen won dit weekend met zijn ploeg van Yerseke en daardoor zijn de Arnemuidenaren momenteel de best presterende ploeg in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal.