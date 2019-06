Laver geeft Djokovic meer kans dan Nadal in Parijs

Franse hoop Monfils kan Thiem niet afstoppen

17:26 Dominic Thiem heeft in de vierde ronde van Roland Garros de laatste overgebleven Fransman uitgeschakeld. De finalist van vorig jaar was in drie sets klaar met Gael Monfils, die in zijn drie voorgaande partijen geen set had verloren: 6-4 6-4 6-2.