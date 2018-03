Laatste voetbalschoenen Cruijff geveild voor goede doel

RUDESTATS Hy­per­pro­duc­tie­ve Akindayini evenaart clubrecord

19 maart Daniel Akindayini is niet te houden. Ook in zijn zesde wedstrijd in het shirt van Hoek scoorde hij. Hij was zaterdag tegen Ter Leede (5-1-uitzege) niet zo beslissend als eerder tegen AFC, Zwaluwen en Jodan Boys, maar met zeven doelpunten in zes duels staat hij wel symbool voor de remonte van Hoek.