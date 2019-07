Laagste klassering Haase op wereldranglijst in drie jaar

Favoriet Milan Vader maakt rol waar op NK, Mick van Dijke heeft ‘een dag waarop alles lukt’

21 juli SITTARD - Mountainbiker Milan Vader is zondag voor het eerst Nederlands kampioen bij de elite geworden. De 23-jarige Middelburger, tegenwoordig woonachtig in Sittard, nam in zijn ‘achtertuin’ de kampioenstrui over van de afwezige titelverdediger Mathieu van der Poel. Bij de beloften bekroonde de 19-jarige Mick van Dijke uit Colijnsplaat een bijzondere comeback met de nationale titel.