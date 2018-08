La Liga komt met bizarre regels voor mascottes en grasmaaien

Bouzambou keert voor de derde keer terug bij Groene Ster

14:18 VLISSINGEN - Voor de derde keer in drie jaar tijd keert Saïd Bouzambou terug bij Groene Ster Vlissingen. De zaalvoetballer vertrok in maart van dit jaar bij de club, om zich in Indonesië voor enkele maanden bij Permata Indah Mandokwari aan te sluiten. Deze zomer speelde hij opnieuw tijdelijk in Azië, bij SKN FC Kebumen. En nu keert hij – opnieuw – terug bij de club waar hij zijn doorbraak beleefde.