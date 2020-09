LA Lakers na 10 jaar weer in finale Western Conference

DISTRICTSBEKER Knotsgekke slotfase blaast bekercam­pag­ne Walcheren nieuw leven in

12 september VLISSINGEN - Tweedeklasser Walcheren waande zich zaterdagmiddag uitgeschakeld in de beker, maar een knotsgek einde tussen GJS en Pelikaan (5-2, met twee goals in de laatste vijf minuten) zorgde ervoor dat de Vlissingse formatie alsnog door is in de beker.