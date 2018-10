LA Dodgers opnieuw naar finale World Series

VIDEO Tegen Jong FC Groningen maakt Hoek in de slotfase een keer niet de winnende

20 oktober GRONINGEN – In de verste uitwedstrijd van het seizoen moest derdedivisionist Hoek zaterdagmiddag genoegen nemen met een punt. Op bezoek bij Jong FC Groningen kwam de ploeg van Dennis de Nooijer twee keer terug van een achterstand, speelde het de laatste twintig minuten tegen tien man, maar lukte het niet meer om net als in voorgaande duels in de slotfase nog de winnende goal te maken. Het bleef daardoor bij 2-2.