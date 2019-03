Kyrgios verslaat na Nadal ook Wawrinka in Acapulco

Verstappen in actie op laatste testdag voor eerste Grand Prix

8:28 Max Verstappen heeft op de laatste testdag van het voorseizoen in de Formule 1 de Red Bull-wagen onder zijn hoede. De Nederlander mag vanaf 09.00 uur de nodige testkilometers maken ter voorbereiding op het seizoen dat over twee weken begint. Alles is te volgen in ons liveblog onderaan dit artikel.