Kyrgios start Twitter-poll: ‘Voor hoeveel jaar zou ik geschorst zijn als ik Djokovic was?’

Osaka bereikt kwartfina­le en treft angstge­gner Rogers

7:54 Naomi Osaka heeft op de US Open soepel de kwartfinales bereikt. De nummer 9 van de wereld, de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zit uit de bovenste helft van het speelschema, versloeg Anett Kontaveit uit Estland in de vierde ronde in twee sets: 6-3, 6-4. De partij in het lege Arthur Ashe-stadion duurde 1 uur en 12 minuten.