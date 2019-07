Kyrgios slaat extreem harde tweede service én vernedert Nadal

Met 230 kilometer per uur was het de op één na snelste tweede service. Kyrgios moest zich flink opwinden om tot zijn serviceuitbarsting te komen. Hij was aan het mokken vanwege een verloren challenge op zijn eerste service en uit frustratie sloeg hij zo hard dat Nadal geen antwoord had. Volgens de statistieken sloeg alleen Ivo Karlovic ooit een hardere tweede service, 232 kilometer per uur.