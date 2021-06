Kyrgios na slopende vijfsetter naar tweede ronde, Djokovic bereikt derde ronde zonder setverlies

WimbledonNick Kyrgios heeft ten koste van de Fransman Ugo Humbert de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De wedstrijd werd over twee dagen gespeeld en duurde in totaal 3,5 uur. Novak Djokovic haalde de derde ronde zonder setverlies.

Sinds zijn uitschakeling op de Australian Open kwam Kyrgios niet meer in actie vanwege de reisrestricties rondom het coronavirus. Dinsdagavond was hij al aan zijn partij tegen Ugo Humbert begonnen, maar vanwege de avondklok - het stond 3-3 in de beslissende set - kon de 26-jarige Australiër nog een keer de baan op. Uiteindelijk stapte hij na 3,5 uur als winnaar van het heilige gras: 6-4 4-6 3-6 6-1 9-7.

,,Niet slecht voor een parttimer", sprak Kyrgios na afloop. ,,Het heeft ook niet lang geduurd om mij van de bank te krijgen. Ik hou ervan om op Wimbledon te spelen, voor deze toeschouwers.”

Djokovic jaagt in Londen op zijn twintigste grandslamtitel. Daarmee zit hij Rafael Nadal, die ontbreekt op Wimbledon, en Roger Federer op de hielen, beiden wonnen twintig Grand Slams. Binnen twee uur was de Serviër klaar met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, nummer 102 van de wereld: 6-3 6-3 6-3. In de eerste ronde versloeg hij de Brit Jack Draper. Zijn tegenstander in de derde ronde: de Italiaan Andreas Seppi of de Amerikaan Denis Kudla.

,,Ik ben erg blij”, zei Djokovic na afloop van de partij. ,,Kevin is een geweldige speler en erg gevaarlijk op een snelle ondergrond als gras. Ik wist mijn opslagbeurten vrij eenvoudig te behouden. Zo min mogelijk ongedwongen fouten maken was een van de doelen vandaag. Het was bijna foutloos.”

Djokovic en Anderson stonden drie jaar geleden in de finale van Wimbledon. Toen won de Serviër eveneens in drie sets. Djokovic schreef Wimbledon tot dusverre vijf keer op zijn naam, in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019.

,,Ik lijk ook een heel fijne band met het gras te hebben”, aldus Djokovic. ,,Maar ik kan me niet herinneren dat ik in de eerste twee wedstrijden op Wimbledon zo veel ben gevallen als nu. Maar de verbinding met het publiek en het gras is heel fijn.”

