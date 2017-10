Kyrgios is Zverev de baas in halve finale Peking

Eerst Zwaluwen, daarna pas aan strafschoppen denken

6 oktober HOEK - Dat het vrijdag weer over strafschoppen ging en dat het daar dit weekend ongetwijfeld ook nog over zal gaan, dat begrijpt Jannes Tant maar al te goed. ,,Het is een bijzondere zaak, waar vanzelfsprekend veel aandacht voor is'', zei de trainer van Hoek over de strafschoppenserie tegen FC Lisse, die aanstaande woensdagavond over moet. ,,We krijgen een herkansing, maar daar gaan we pas maandag aan denken.