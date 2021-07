Kyrgios heeft zonder fans geen zin in Spelen en zegt af

Zeeland Regatta met 250 boten voor de Veerse kust

8 juli VEERE - Ruim 250 boten varen van 9 tot en met 11 juli de Zeeland Regatta voor de kust van Veere. Er wordt gevaren in tien verschillende klassen en verdeeld over drie banen. Opvallend is dat bijna de complete Nederlandse top aanwezig is, omdat de regatta geldt als voorbereiding op het EK en het WK, later dit seizoen. Er wordt gevaren in de Optimist, Cadet, Splash, Laser 4.7 en Radial, Yngling, Snipe, RS500, RSFeva en 29er.