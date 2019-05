Kyrgios gediskwalificeerd in Rome na woede-uitbarsting

VIDEO Zeeuwse NAC-debutant Yassine Azzagari: ‘Dit is iets waar ik altijd van droomde’

9:46 BREDA - Voor Yassine Azzagari uit Goes was de wedstrijd tegen PEC Zwolle er wel een om nooit meer te vergeten. De zeventienjarige middenvelder maakte na rust zijn debuut in het eerste van NAC. ,,Dit is iets waar ik van droomde.‘’