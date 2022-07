Kyrgios en Djokovic besluiten Wimbledon met humor: ‘Hongerig naar meer? Nee, ik wil op vakantie’

Nick Kyrgios won in 2017 zijn eerste twee ontmoetingen met Novak Djokovic, in Acapulco en Indian Wells. Vijf jaar later had de Australiër zijn eerste grandslam kunnen winnen met een derde zege op de Serviër, maar Djokovic won voor de vierde keer op rij Wimbledon door in vier sets te winnen. Na afloop kregen beide finalisten het publiek nog flink aan het lachen.

Nick Kyrgios, opnieuw met rode pet, zei het volgende nadat hij de zilveren schaal had ontvangen uit handen van Kate Middleton, hertogin van Cambridge en de vrouw van prins William. ,,Of Novak gewoon net te goed was? Oh man, hij is een soort God. Ik denk dat ik best goed speelde, maar hij was niet te verslaan vandaag. Ik weet niet eens hoe vaak je nu gewonnen hebt hier, gefeliciteerd. Ik wil ook alle ballenjongens en -meisjes bedanken. Ik weet dat we soms een moeizame relatie hebben, maar bedankt.”

Kyrgios kreeg vervolgens van presentatrice Sue Barker de vraag of hij hongerig is naar meer. ,,Hongerig naar meer? Haha nee, echt niet. Ik ben helemaal gesloopt. Ik wil gewoon lekker op vakantie nu met mijn vrienden en vriendin en even helemaal niet meer aan tennis denken", zei Kyrgios, die al sinds zijn doorbraak als tiener (kwartfinale Wimbledon in 2014) problemen heeft om zijn enorme potentie waar te maken en te leven met de discipline die hoort bij topsport.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch komt het volgens Djokovic nog helemaal goed met de excentrieke Australiër, die na een sterke eerste set opnieuw problemen had om echt gefocust te blijven en vaak opmerkingen maakte richting zijn eigen box of de umpire. Djokovic had mooie woorden over voor Kyrgios. ,,Nick, you will be back. Echt waar. Niet alleen op grote toernooien, maar in finales. Je hebt laten zien waarom je een van de beste spelers ter wereld bent”, zei Djokovic, waarna hij een staande ovatie kreeg. ,,Je krijgt al jaren te horen dat je een geweldige speler bent, maar ik ben blij dat je het nu waarmaakt. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel aardige dingen over jou zou zeggen, haha. Het is nu officieel een bromance.”

Volledig scherm © REUTERS

Barker vroeg vervolgens hoe het nu zit met die afspraak dat de winnaar van deze finale de verliezer zou trakteren op een etentje. ,,Ja, dat klopt. The winner buys dinner, die deal hadden we staan. Daarom heeft hij verloren. Nee, dat etentje gaat er zeker van komen, maar ik denk niet vanavond. Ik weet zeker dat dit het begin zal zijn van een mooie vriendschap tussen ons.”

Djokovic werd daarna door BBC-icoon Sue Barker, die voor het laatst de boel aan elkaar praatte op Wimbledon, gevraagd om zijn team te bedanken. ,,Oh ja, bedankt voor de herinnering. Hey, mijn dochter is er ook, dat wist ik niet”, zei een verraste Djokovic. Zijn zevenjarige zoon Stefan was niet van de partij, die stond zelf op de tennisbaan.

Barker herinnerde Djokovic er vervolgens ook nog aan dat het zijn trouwdag was. ,,Oh ja, ook dat nog. Ik moet je echt bedanken Sue, want anders was ik dat ook nog vergeten. Gefeliciteerd schat, dit is je cadeau”, zei Djokovic vervolgens richting zijn vrouw Jelena, wijzend naar zijn gouden beker.