Kwalificaties US Open: wat weet jij van het toernooi?

Met video Cristiano Ronaldo is ziedend en duwt official weg tijdens belangrijk duel: ‘Word wakker! Fucking hell!’

Ondanks een woedeaanval van Cristiano Ronaldo tijdens de rust heeft Al-Nassr zich geplaatst voor de Aziatische Champions League. Toen het tijdens de rust 1-2 stond, schold CR7 een scheidsrechter verrot omdat hij minstens één penalty moest gehad hebben, zo vond hij. ,,Wake up, wake up”, hoor je een scheldende Ronaldo roepen, waarna hij ook nog een official - met telefoon in de aanslag voor een selfie - wegduwt.