Kvitova wint toernooi in Stuttgart en klimt naar tweede plaats

OVERZICHT Lees hier alles over het Zeeuwse zondagvoet­bal

19:27 VLISSINGEN - Alle Zeeuwse zaterdagclubs waren dit weekeinde vrij, het was immers Koningsdag. Maar in het zondagvoetbal stonden de nodige wedstrijden op het programma. Hoe zij het deden? Alles is te vinden in onze overzichten: