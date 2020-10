Kvitova naar halve finales na zege op Siegemund

video Enige troost: Goes tekent voor langste strafschop­pen­se­rie in Zeeuwse voetbalge­schie­de­nis

7:05 GOES - Goes en Odin’59 noteerden dinsdagavond de langste strafschoppenserie uit de Zeeuwse voetbalgeschiedenis. Na 34 penalty’s viel pas de beslissing in deze bekerwedstrijd, met Goes aan de verliezende kant.