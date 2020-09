Kvitova komt korte inzinking te boven en slaat Rogers naar huis

De 30-jarige Tsjechische bereikte voor de vijfde keer de achtste finales in New York. Het is het enige grandslamtoernooi waar ze nog nooit de halve finale wist te halen. Kvitova won twee keer Wimbledon. ,,Ik ben absoluut blij dat ik de eerste week heb overleefd", zei Kvitova, die zich in de tweede set herstelde van een korte inzinking en een break achterstand. ,,Een paar weken geleden dacht ik er nog niet aan dat de US Open daadwerkelijk zou plaatsvinden. Ik wist dat als ik niet zou meedoen, ik daar later spijt van zou hebben."



Kvitova is de nummer zes van de plaatsingslijst. In de bovenste helft van het schema is ze naast de als vierde geplaatste Japanse Naomi Osaka de hoogst geplaatste speelster.