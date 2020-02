Kvitova en Sabalenka naar finale in Doha

Constansia en Smulder ontbreken bij Hoek, Wilson is een vraagteken

13:35 HOEK - De ploeg die afgelopen weekend met 3-0 van Goes verloor, is zaterdagmiddag de tegenstander van Hoek. Ter Leede boekte dit kalenderjaar pas één overwinning en is de afgelopen tijd weggezakt op de ranglijst. De formatie uit Sassenheim is nu de nummer dertien van de derde divisie. Hoek staat zevende, heeft negen punten meer dan Ter Leede, blijft bij een overwinning in de subtop meedraaien en neemt dan ook een beetje revanche.