Kvitova en Halep naar derde ronde in Dubai

Nieuwelink dient zijn ontslag in bij Philippine

18 februari PHILIPPINE - Tom Nieuwelink is niet langer trainer van Philippine. De 41-jarige oefenmeester uit Terneuzen diende maandagochtend zijn ontslag in bij Dethlef Pieters, het hoofd van de technische commissie van de zondag-derdeklasser. Philippine verloor zondag in Zevenbergen met 3-1 van Virtus en ging daarmee voor de vijfde keer in de laatste zeven duels onderuit.