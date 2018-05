Kvitova bereikt finale van WTA-toernooi in Praag

De champagne staat al koud bij De Meeuwen

15:36 ZOUTELANDE - Zet een aantal uitslagen van dit seizoen achter elkaar en je begrijpt dat het leuk is naar wedstrijden van zaterdag-tweedeklasser De Meeuwen te kijken: 3-5, 3-2, 4-1, 2-5, nóg een 2-5 en 4-0. Al deze duels leverden drie punten op. Menno de Nooijer (28) is een belangrijke schakel in de succesploeg die trainer Daan Eikenhout heeft gesmeed. Zijn verhaal.