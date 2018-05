Kvitova behaalt in eigen land 23ste WTA-titel

Na verlies van de eerste set trok de als tweede geplaatste Kvitova de partij overtuigend naar zich toe: 4-6 6-2 6-3. De wedstrijd duurde 2 uur en 19 minuten.



Voor de 28-jarige Kvitova is het haar 23ste WTA-titel in dertig finales. Buzarnescu, die een jaar ouder is, moet nog wachten op haar eerste eindzege. Naast Praag stond ze één keer eerder in de finale. In Hobart in Australië verloor ze eerder dit jaar van de Belgische Elise Mertens.