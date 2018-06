Kuitblessure voor Cavani, FIFA waarschuwt Amrabat

Sampaoli denkt na over toekomst

De bondscoach van Argentinië, Jorge Sampaoli, weet nog niet of hij zijn functie gaat opgeven. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na de met 3-4 verloren wedstrijd van zijn team tegen Frankrijk.



,,Het is nog te vroeg om concrete fouten te analyseren", zei de 58-jarige. De uitschakeling is "heel pijnlijk". Nochtans konden de Argentijnen op het WK in Rusland maar weinig indruk maken. Vier jaar geleden speelden de Argentijnen nog de finale, waar ze op een oppermachtig Duitsland botsten.



,,Ik heb er altijd in geloofd dat wij hier wereldkampioen konden worden", overtuigde Sampaoli zichzelf. "We hebben ons doel niet gehaald. Ik ben verdrietig en gefrustreerd.



,,Sampaoli slaagde er sinds zijn aanstelling vorig jaar - voordien was hij de trainer van FC Sevilla - maar niet in een uitgebalanceerde ploeg samen te stellen waarin Lionel Messi kon uitblinken. ,,We hebben de beste speler ter wereld in ons elftal. We moesten proberen hem zo goed mogelijk in stelling te brengen. We hebben er alles aan gedaan om Leo te laten doen wat hij zo goed kan. Soms lukte dat, soms niet. Het is te vroeg om te zeggen waar dat aan ligt en wat er fout is gegaan, dat gaan we analyseren. Ik moet mijn spelers bedanken. Ze hebben tot de laatste seconde gevochten en maakten op het einde zelfs bijna nog gelijk.''



In de 15 wedstrijden van Argentinië onder Sampaoli kwam nooit tweemaal achter elkaar hetzelfde elftal op de wei. Volgens Sampaoli heeft hij "te weinig tijd" gehad om een elftal een "identiteit" te geven. Argentinië kwalificeerde zich met de hakken over de sloot voor dit WK. In de groepsfase gingen de Zuid-Amerikanen pijnlijk onderuit tegen Kroatië (0-3), speelden zij gelijk tegen IJsland en wonnen zij met een doelpunt in money time van Nigeria.