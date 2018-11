Kroatische tennissers krijgen heldenonthaal

TOPSCORERS Slechts drie spelers sneller in dubbele cijfers bij Hoek dan Kyle Doesburg

11:45 VLISSINGEN - Kyle Doesburg doet serieus mee in de strijd om de PZC-topscorerstitel. De aanvaller van Hoek werd zaterdag matchwinnaar tegen SJC in Noordwijk (1-2) en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op tien doelpunten, goed voor twintig punten in het klassement.