Kroaten naar Davis Cup-finale na zege Coric

VIDEO Spanning, sensatie en eerste schade voor Goes

19:44 CUIJK - Aan spektakel is er nooit gebrek bij Goes. In een spectaculaire en doelpuntrijke wedstrijd incasseerde de ploeg van trainer Rogier Veenstra echter de eerste nederlaag. Twee keer kwam de ploeg tegen JVC Cuijk op voorsprong, maar de uiteindelijke oogst was een 4-3-verlies.