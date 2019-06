Kristyna klopt Karolina Pliskova in ‘tweelingthriller’

Kristyna kwam als winnares uit de strijd. De nummer 112 van de wereld versloeg haar zus, die 3e staat op de mondiale ranglijst, met 6-2 3-6 7-6 (7). Ze sloeg maar liefst 24 aces en boekte haar eerste zege ooit op een speelster uit de top vijf.



,,We hebben afgesproken dat diegene die zou winnen iets zou kopen voor de ander, dus ik krijg een cadeautje", zei Karolina. ,,Ik denk dat we vanavond roomservice bestellen, want we delen een kamer. Zij heeft een dag vrij, dus misschien gaan we wel weer shoppen. En dan betaalt zij.”