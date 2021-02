Krejcikova en Ram winnen opnieuw gemengd dubbelspel in Melbourne

Zeeuwse NEC-supporter Harry voelt zich geen proefko­nijn: ‘Zondag ben ik er gelukkig weer bij’

18 februari ’S-HEERENHOEK - Het is woensdagmiddag, bijna avond zelfs. Harry Corveleijn is net op tijd thuis voor de aftrap van het bekerduel van zijn geliefde NEC. De Nijmegenaren nemen het in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen VVV Venlo. Een vreemd duel. Het veld in de eigen Goffert is nog niet genoeg hersteld van het winterweer, dus wordt er in Almelo gevoetbald. De tribunes zijn uiteraard leeg en Harry zit zoals al bijna het hele seizoen op de bank voor de televisie. Thuis, in ’s-Heerenhoek.