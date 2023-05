Krankzinnige ontknoping: De Ligt pakt in slotminuten titel met Bayern

MET VIDEO Stevense knalt ZVV Middelburg in slotsecon­de naar nog een jaar eredivisie: ‘Zit nog vol adrenaline’

Sofie Stevense zorgde er vrijdagavond hoogstpersoonlijk voor dat de zaalvoetbalsters van ZVV Middelburg ook na de zomer weer in de eredivisie spelen. In de laatste seconde van de nacompetitiewedstrijd tegen ZZVV Mazzelstars schoot ze de benodigde treffer binnen (3-2). ,,Ik ben serieus nog nooit zo blij geweest in mijn leven.’’