Krankzinnig: Dragomir neemt verkeerde afslag, maar verbreekt alsnog baanrecord

GOES - In de 15de Oosterscheldeloop van AV’56 over 10 Engelse mijl was het weer de Roemeense Liliana Maria Dragomir die uitblonk. Vorige week verbrak ze ook al een baanrecord. Nu deed ze het weer. Ze verbeterde het parkoersrecord van Yvonne Moerland van 1:05:13 naar 1:03:09. Dat was extra bizar, omdat ze per ongeluk een kilometer te veel liep.

Om precies twee uur werd de 10 Engelse mijl weggeschoten waar Liliana Maria Dragomir zich in de kop van het veld nestelde. Na een paar kilometer nam Danny Huibregtse de leiding over nadat hij eerst nog een krentenbol soldaat had gemaakt. Op het winderige parkoers liep Huibregtse solo naar zijn derde overwinning op rij. Dat in een tijd van 54 minuten en 5 seconden. Slechts 13 seconden boven het parkoersrecord van Tim Pleijte. ,,Ik ga me nu op het baanseizoen richten”, liet Huibregtse weten die zijn focus op de 3 en de 5 kilometer heeft gericht. Justin Boon was tevreden met zijn tweede plaats in 57:44 krap voor Crum van der Linden op plaats drie overall.

Dragomir liep naar een record van 1:03:09. Monique Verschuure kwam door het fout lopen van Dragomir nog redelijk in de buurt van de winst in 1:03:33. ,,Winnen was niet zo belangrijk vanmiddag. Volgende week moet het in de marathon van Rotterdam gebeuren” liet Verschuure vooraf al weten. Dragomir liet vorige week al weten in Rotterdam te gaan voor een tijd onder de 2 uur en 40 minuten en heeft daarvoor afspraken gemaakt met een paar hazen.

Op de vijf kilometer werd er flink doorgehaald met winst voor Bar Heshof in 17:22, voor Jan Willem Roelse in 18:39 en Mitchel Minnaard in 18:53.

Leonie Ton had wat snelheid nodig en won de 5 km bij de vrouwen in 20:32. ,,Ik had onder de twintig minuten willen lopen maar hier ben ik tevreden mee”, liet de ultraloopster weten. Voor de tweede plaats werd op de meet flink gespurt. Durbey Meijboom won die sprint van Joy Droogsma met een borstlengte verschil. Eindtijd: 21:06.

Dank zij de Coronacrisis is het aantal deelnemers aan de hardloopwedstrijden flink terug gelopen. In Goes stonden er inclusief de 5 kilometer 140 deelnemers aan de start. In voorgaande jaren waren dit er zo'n honderd meer.