Krajicek wilde gevaccineerd zorgpersoneel als publiek: ‘Dát leek me pas een mooi applaus’

Na makkelijke zege gaat Pattinama-Kerkhove onderuit in het dubbelspel

18 februari POTCHEFSTROOM - Ook in de tweede ronde van het tweede ITF-toernooi in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom heeft tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove een speelster verslagen die uit het kwalificatietoernooi kwam. De Zierikzeese was veel te sterk voor Sandra Samir uit Egypte.