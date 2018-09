Krajicek verliest in kwartfinale WTA-toernooi Quebec

Groene Ster strikt hotshots voor Camps

13 september VLISSINGEN - Bondscoach Max Tjaden is volgende maand de blikvanger van de Groene Ster Camps, een initiatief van Groene Ster Vlissingen. De Oranje-coach is één van de trainers tijdens de tweedaagse zaalvoetbalkampen – officieel Rijkse Zaalvoetbaldagen - die in oktober tijdens de herfstvakantie in Vlissingen en Goes worden gehouden.