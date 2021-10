Krajicek trots op eerste proftitel voor zoon Alec: ‘Klein toernooi, grote emotionele waarde’

RIA W. moet eindelijk weer 's diep gaan: ‘Dit is toch tien keer zo leuk?’

17 oktober WESTDORPE - Ruim vijf kwartier lang hield Koewacht in Westdorpe stand tegen RIA W, dat in de slotfase van het duel uitliep naar een 4-2 zege. De bezoekers, die de competitie in de vierde klasse verrassend goed begonnen, incasseerden pas in blessuretijd de vierde treffer en verlieten met opgeheven hoofd het veld.