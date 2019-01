Krajicek trots als een pauw: ‘Dit is echt een superveld’

Door Maurits de Liefde



In Ahoy dit jaar geen namen van het kaliber Federer. De Zwitserse tenniskoning won het toernooi vorig jaar en behaalde daarmee de benodigde punten om de koppositie in de ATP-ranking te heroveren. ,,Dat was natuurlijk prachtig, maar het heeft niet onze prioriteit om zo’n naam te strikken”, zei Krajicek gisteren bij de officiële presentatie van het deelnemersveld. ,,Natuurlijk hebben we Rogers management wel benaderd, maar we willen niet te lang wachten.”



Met dat lange wachten liep Krajicek al eerder in de val. ,,We hebben bijvoorbeeld een keer lang gewacht op Novak Djokovic. Hij zegde toen halverwege november af en dan heb je niks. Je kunt wel de nummer 1 van de wereld willen hebben, maar als dat niet lukt zit je opeens met de nummer 18. Dat zorgt voor grote teleurstellingen. Vorig jaar hadden we een gelukje, maar daar kun je niet op bouwen.”