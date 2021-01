Krajicek legt oud-winnaar Wawrinka vast voor Rotterdam: ‘Uitzonderlijke klasse bewezen’

Drievoudig grand slam-winnaar Stan Wawrinka doet in maart mee aan het ABN Amro World Tennis Tournament. Het wordt de vijfde deelname van de Zwitser (35) in Rotterdam.

Tussen zijn eerste en tweede keer in de Maasstad zat tien jaar. In 2005 verloor hij in de tweede ronde van zijn landgenoot Roger Federer, destijds de nummer 1 van de wereld. Tien jaar later ging het Wawrinka beter af. Na overwinningen op anderen Tomas Berdych en Milos Raonic schreef hij het toernooi op zijn naam.

In 2018 was het Tallon Griekspoor die voor een stunt zorgde door Wawrinka in de openingsronde in drie sets te verslaan. Twee jaar geleden deed ‘Stanimal’ voor het laatst mee in Rotterdam. In de finale was Gael Monfils te sterk.

Wawrinka won in zijn carrière drie grand slams: de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). De laatste jaren won hij geen enkel toernooi meer, maar nog altijd staat de Zwitser - die nog kortstondig werd gecoacht door toernooidirecteur Richard Krajicek - op plek 18 van de wereldranglijst. ,,Met zijn staat van dienst is Wawrinka overal ter wereld een graag geziene gast”, zegt Krajicek. ,,Met zijn grand slam-titels heeft hij zijn uitzonderlijke klasse bewezen en voor de liefhebber is zijn backhand een genot om te zien. Mooi om deze oud-winnaar weer te mogen begroeten.”

Volledig scherm Stan Wawrinka in actie op Roland Garros vorig jaar. © BSR Agency

Wawrinka is de vierde speler die is vastgelegd voor de 48ste editie van het toernooi. Met Daniil Medvedev, nummer 4 van de wereld, en de Italiaan Jannik Sinner was Krajicek een meerjarig contract overeengekomen. De Japanner Kei Nishikori werd ook gestrikt. De Belg David Goffin en de Rus Andrei Roeblev komen naar verluidt ook naar Rotterdam, waar het hoofdtoernooi op 1 maart begint.

Het is niet ondenkbaar dat Krajicek ook publiekslieveling Roger Federer mag verwelkomen. De Zwitser, die door een blessure al een jaar niet heeft gespeeld, hoopt na de Australian Open zijn rentree te maken. Rotterdam is daarbij een voorname optie. Federer heeft al negen keer meegedaan in Ahoy, hij won het toernooi drie keer.