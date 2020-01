Krajicek beloont ‘loyale Haase’ met wildcard voor Rotterdam

Knie-operatie Polling opgelucht na operatie: ‘Vergeleken met hernia stelt dit niet veel voor’

11:01 Kim Polling (28) is de komende weken uitgeschakeld. De judoka in de klasse tot 70 kilogram onderging dinsdag in Amsterdam een knie-operatie, waarbij littekenweefsel is weggehaald. Polling, viervoudig Europees kampioene en nog onzeker van deelname aan de Olympische Spelen aanstaande zomer, hoopt eind januari weer op de judomat te staan.