Krajicek: Anderen winnen pas als Federer, Nadal en ‘Djoko’ fysiek niet meer kunnen

Door Rik Spekenbrink



De toernooidirecteur van het ABN Amro World Tennis Tournament liet vanmiddag op de traditionele persconferentie een maand van tevoren ook zijn licht schijnen op het huidige mannentennis. Krajicek was logischerwijs lovend over Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas, momenteel twee smaakmakers uit de categorie onder de ‘grote drie’. Beiden zijn volgende maand in Ahoy te bewonderen. Vooral het aantrekken van de Griek Tsitsipas zorgde meteen voor een piek in de kaartverkoop. ,,Hij heeft eigenlijk alles. Mooi, aanvallend spel, emoties op de baan. Ik denk dat dat vloggen, of hoe het ook heet wat hij doet, veel aandacht genereert. En hij is grappig en onverwacht in de pers.”